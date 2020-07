»

(Lien direct) KATAKLYSM (Groove/Modern Melodeath, Canada) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Unconquered qui sortira le 25 septembre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Killshot

2. Cut Me Down

3. Underneath The Scars

4. Focused To Destroy You

5. The Way Back Home

6. Stitches

7. Defiant

8. Icarus Falling

9. When It's Over