(Lien direct) INCANTATION (Death Metal, USA) vient de dévoiler le clip de "Fury's Manifesto", nouvel extrait de Sect Of Vile Divinities qui sortira le 21 août sur Relapse Records :



01. Ritual Impurity (Seven Of The Sky Is One)

02. Propitiation (YouTube)

03. Entrails Of The Hag Queen

04. Guardians From The Primeval

05. Black Fathom’s Fire

06. Ignis Fatuus

07. Chant Of Formless Dread

08. Shadow-Blade Masters Of Tempest And Maelstrom

09. Scribes Of The Stygian

10. Unborn Ambrosia

11. Fury’s Manifesto

12. Siege Hive