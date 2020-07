»

(Lien direct) NECROPHOBIC (Black/Death, Suède) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Dawn Of The Damned qui sortira le 10 octobre via Century Media. L'ensemble se découvre ici :



1. Aphelion

2. Darkness Be My Guide

3. Mirror Black

4. Tartarian Winds

5. The Infernal Depths Of Eternity

6. Dawn Of The Damned

7. The Shadows

8. As The Fire Burns

9. The Return Of A Long Lost Soul

10. Devil's Spawn Attack