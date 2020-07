»

(Lien direct) PROSANCTUS INFERI (Black/Death, USA) a mis en ligne à cette adresse le morceau-titre de son nouvel opus Hypnotic Blood Art à venir le 15 août via Nuclear War Now! Productions. Tracklist :



1. Dark Scarp of Hell

2. Pulpit Sycophants

3. Sheol Below

4. Hypnotic Blood Art

5. Blood Synod

6. Torture Enraped

7. Bellicose Spiritual Violence

8. Void Called as Black Bonds

9. Geist Enthralled

10. Washed in the Blood

11. The Fearful Pit