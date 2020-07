»

(Lien direct) HED P.E. (Rap-metal punkisant, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Class Of 2020 qui sortira le 21 août via Suburban Noize Records. Il se découvre ici :



1. First Blood

2. Watch It Burn

3. No Days Off

4. Death Awaits

5. Last Call

6. Ole Time Sake

7. Greedy Girl

8. Nothing Lasts 4ever (The Ballad Of C19)

9. We The People

10. Overdue