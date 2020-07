»

(Lien direct) SILVER KNIFE (Black Metal, Belgique/Pays-Bas/France) a dévoilé le morceau "This Numinous Loom" extrait de son premier long-format Unyielding/Unseeing qui sort le 19 août via Amor Fati Productions. Tracklist :



1. Unyielding [7:02]

2. This Numinous Loom [7:53]

3. Silver & Red [6:40]

4. Unseeing [3:14]

5. Conjuring Traces [8:10]

6. Sundown [8:32]