»

(Lien direct) GUTLESS (Death Metal, Australie) et MORTAL WOUND (Death Metal, USA) sortiront début septembre un split via Me Saco Un Ojo Records pour l'Europe et Maggot Stomp Records pour les Etats-Unis. Deux extraits sont à découvrir ci-dessous :



01. Gutless - Manufactured God

02. Gutless - Morbid Retrobution

03. Mortal Wound - No Peace In My Shangrila

04. Mortal Wound - Less Than Man

05. Mortal Wound - Torched



Split MLP by Gutless/Mortal Wound



Split MLP by Gutless/Mortal Wound