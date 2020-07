»

(Lien direct) LOUDBLAST (Death Metal, France) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Manifesto qui sortira au mois de novembre via Listenable Records. Un premier extrait sera mis en ligne prochainement...



1. Todestrieb

2. Solace In Hell

3. Erasing Reality

4. The Promethean Fire

5. Invoking To Justify

6. Into The Greatest Of Unknows

7. Infamy Be To You

8. It Hides Until It Feeds

9. Festering Pyre

10. Unit 731