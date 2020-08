»

(Lien direct) UNHOLY VAMPYRIC SLAUGHTER SECT (Black Metal, USA) a posté sur ce lien le titre "Forced Genuflection on Adored Gored Knees" issu de son nouvel opus The World Trapped in Vampyric Sway (Darker and Darker) à venir le 21 août chez Crown and Throne Ltd. Tracklist :



1. To Love

2. Pummeled Flesh in the Mouth of the Virgin

3. Forced Genuflection on Adored Gored Knees

4. Lunar Intrusion of the Crown Shaktra (Castration of the Inferior Aura)

5. And I Shall Come to Thee as an Iron Wolf