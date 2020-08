»

(Lien direct) PILAU (Crust/Hardcore, USA) est un nouveau groupe formé par des anciens membres de Magrudergrind et Assholeparade. Celui-ci sortira à la mi-septembre via Capsule Records un EP dont voici ci-dessous un extrait avec le titre "Nowhere To Hide" :



01. A Lie Called Freedom

02. Disbelief

03. Endless

04. Nowhere To Hide

05. Projection

06. Refusal

07. Renegade

08. Unaware



Nowhere To Hide by PILAU