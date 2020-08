»

(Lien direct) SAVAGERY (Speed/Thrash, France) est un groupe fondé sur les cendres de DEATHRONED (Thrash). Le trio sortira son premier EP intitulé Off the Ruins... le 28 août via le label allemand Dying Victims Productions. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Instant Lunacy" :



01. Chapel In Ruins

02. Instant Lunacy

03. Awaken The Serpent

04. The Curse Of Power