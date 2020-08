»

(Lien direct) KHEMMIS (Doom, USA) participe à un album de reprises en hommage à Alice In Chains. Proposée par Magnetic Eye Records, cet album verra également les participations de groupes tels que Forming The Void, 16, Thou ou High Priest. Découvrez ci-dessous la relecture du titre "Down In A Hole" :



01. Them Bones (Thou)

02. Dam That River (Low Flying Hawks)

03. Rain When I Die (High Priest)

04. Down In A Hole (Khemmis)

05. Sickman (These Beasts)

06. Rooster (Howling Giant)

07. Junkhead (Forming The Void)

08. Dirt (Somnuri)

09. God Smack (Backwoods Payback)

10. Iron Gland (Black Electric)

11. Hate To Feel (16)

12. Angry Chair (Vokonis)

13. Would? (The Otolith)