(Lien direct) La Caverna Records va rééditer prochainement le premier album de CRUCIFIXION (Death Metal,USA) intitulé Desert Of Shattered Hopes avec en bonus la démo de 1991 intitulée A Cold Sea Of Horror :





01. Desert Of Shattered Hopes

02. Binding Of Dragons

03. Home Of The Lonesome Wanderers

04. Black Mourning

05. Remembering The Dead

06. Sick Are The Shadows Of Reality

07. Descendants Thereafter

08. Tomorrow Is The End

09. Woods For The Suicides

10. A Cold Sea Of Horror

11. Home of the Lonesome Wanderers

12. Trees Succumb

13. Screaming Fatality

14. Tomorrow Is The End