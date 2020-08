»

(Lien direct) MESSIAH (Thrash Death, Suisse) a dévoilé le tracklisting de son album Fracmont qui sortira le 11 septembre via High Roller Records. Un premier extrait serai bientôt mis en ligne...



1. Sacrosanctus Primitivus

2. Fracmont

3. Morte Al Dente

4. Urbi Et Orbi

5. Singularity

6. Children Of Faith

7. Dein Wille Geschehe

8. Miracle Far Beyond Disaster

9. My Flesh - Your Soul

10. Throne of Diabolic Heretics