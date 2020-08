»

(Lien direct) MORS PRINCIPIUM EST (Death/Thrash mélodique, Finlande) a mis en ligne le tracklisting et un extrait de son nouvel album Seven qui sortira le 23 octobre via AFM Records. L'ensemble se découvre ici :



1. A Day For Redemption

2. Lost In A Starless Aeon

3. In Frozen Fields

4. March Of War

5. Rebirth

6. Reverence

7. Master Of The Dead

8. The Everlong Night

9. At The Shores Of Silver Sand

10. My Home, My Grave