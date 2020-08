»

NOVARUPTA (Blackened Sludge/Post-Metal avec des membres de The Moth Gatherer et Terra Tenebrosa, Suède) sortira son nouvel opus Marine Snow le 13 novembre via Suicide Records. Tracklist :



1. Broken Blue Cascades

2. Every Shade of Water

3. Trieste

4. No Constellation

5. 11°22.4′N 142°35.5′E