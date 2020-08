Les news du 17 Août 2020 News Les news du 17 Août 2020 Repuked - Përl » (Lien direct) REPUKED (Death Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Dawn Of Reintoxication qui sortira le 9 octobre via Soulseller Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Livers Bleed

2. Fucking Your Fucking Corpse

3. Shitfister

4. Kick Fuck

5. Retribution From Behind

6. Global Burning

7. Dawn Of Reintoxication

8. Vodka Til The Grave

9. Repulsive Erected And Anally Infected

10. Sewer Rain

11. Excursion Through Perversity

12. Morbid Obsessions





» (Lien direct) PËRL (Post-Metal, France) vient de terminer l'enregistrement de son troisième album sous la direction d'Étienne Sarthou (Aqme, Karras, Freitotc...). Il devrait paraître courant 2021 et sera masterisé par Magnus Lindberg (Cult of Luna).

