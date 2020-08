»

(Lien direct) DARKENED (Death Metal, Suède/Angleterre/Canada) propose sur ce lien le titre "1000 Years" extrait de son premier long-format Kingdom of Decay prévu le 11 septembre chez Edged Circle Productions. Tracklist :



1. Nekros Manteia

2. Dead Body Divination

3. 1000 Years

4. Pandemonium

5. Cage of Flesh

6. The Burning

7. The Old Ones

8. Kingdom of Decay

9. Of Unsound Mind

10. The White Horse of Pestilence

11. Winds of Immortality