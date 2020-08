»

(Lien direct) INDOCTRINATE (Black Metal, Chili) a mis en ligne à cette adresse le morceau "Forbidden Rites of Fertility" extrait de son premier long-format Antilogos: Arcane Transmutation in the Temple of Flesh à venir le 25 septembre sur Unholy Prophecies. Tracklist :



1. N.A.G.I.T.H.A.

2. Arcane Ectasis

3. Barbaric Asencion

4. Sacred Brew of Perdition

5. Forbidden Rites of Fertility

6. Savagery

7. Antediluvian experiencia (Celebrate in Profane Exaltation)

8. Phalocentric Goatidolatry