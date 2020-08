»

(Lien direct) PANZERFAUST (black metal) The Suns of Perdition - Chapter II : Render Unto Eden prévu pour le 28 août 2020 via Eisenwald.

Voici le communiqué du groupe :



"Render Unto Eden delves into the psychological inner workings where “War, Horrid War” left off. SUNS II drags philosophy to the front line, bending the mirror back on the best and worst of our human instincts. The men of ideals have never been men of peace. SUNS II documents this perpetual failure, wherein the realization is ever-clearer; that the err is human, and these truths - like all truths - are paved in blood and darkness."





The Suns of Perdition - Chapter II: Render Unto Eden by Panzerfaust