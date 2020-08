»

(Lien direct) FATES WARNING (Progressive Metal, USA) sortira son nouvel album Long Day Good Night le 6 novembre via Metal Blade. Un premier single, "Scars", est en écoute sur ce lien. Tracklist :



1. The Destination Onward

2. Shuttered World

3. Alone We Walk

4. Now Comes the Rain

5. The Way Home

6. Under the Sun

7. Scars

8. Begin Again

9. When Snow Falls

10. Liar

11. Glass Houses

12. The Longest Shadow of the Day

13. The Last Song