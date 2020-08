»

(Lien direct) WARFECT (Thrash, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Spectre Of Devastation qui sortira le 13 novembre via Napalm Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Spectre Of Devastation

2. Pestilence

3. Rat King

4. Left To Rot

5. Hail Ceasar

6. Into The Fray

7. Colossal Terror

8. Witch Burner

9. Dawn Of The Red