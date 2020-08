»

(Lien direct) PROFANITY (Brutal Death Technique, Allemagne) sortira son nouvel album Fragments of Solace début décembre. Tracklist :



1. Disputed Territory - 4:52

2. Progenitor of the Blaze - 6:39

3. Reckless Souls - 8:23

4. Where Forever Starts - 9:12

5. Towards the Sun - 4:48

6. Ceremony of the Rotten - 4:38

7. The Autopsy - 2:02