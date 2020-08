»

OVER THE VOIDS (Black Metal, Pologne) vient de sortir son nouvel album Hadal sur Norvis Produktion. Tracklist :



1. The Pillar

2. One Commandment

3. In the Great War of Nothing

4. Witchfuck

5. Stone Vault Astronomers

6. Prodigal King

7. A Tribe with No Mythology

8. Corridors Inside a Glacier

9. Thin Ice



Durée totale : 41:07