(Lien direct) INTELLECT DEVOURER (Technical Death Metal avec des membres de StarGazer et Cauldron Black Ram, Australie) sortira son premier full-length après vingt-huit ans d'existence, Demons of the Skull, le 15 septembre sur Caligari Records. Tracklist :



1. Damien Rose from the Tomb of Jesus

2. Plane Negative

3. Demons of the Skull

4. Neo Carnivore

5. Sorrow Incarnate

6. Prayer to Thessaly

7. Silent Mansion Where Innards Thrive

8. Ship of No Return

9. Waves of Blood