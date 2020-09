Les news du 7 Septembre 2020 News Les news du 7 Septembre 2020 Autopsy - Kraken Duumvirate » (Lien direct) AUTOPSY (Death Gore Culte, Etats-Unis) sortira le 30 octobre via Peaceville un album live intitulé Live In Chicago. Le tracklisting sera le suivant :



1. Severed Survival

2. Twisted Mass Of Burnt Decay

3. Disembowel

4. Ridden With Disease

5. In The Grip Of Winter

6. Arch Cadaver

7. Fleshcrawl

8. Torn From The Womb

9. Embalmed

10. Gasping For Air

11. Voices

12. Maggots In The Mirror

13. Burial

14. Critical Madness

15. Service For A Vacant Coffin

16. Pagan Saviour

17. Charred Remains

18. Fuck You!!!

» (Lien direct) KRAKEN DUUMVIRATE (Experimental Black Metal/Doom, Finlande) sortira son premier long-format The Stars Below, The Seas Above le 16 octobre sur Silent Future Recordings. Tracklist :



1. Star-Spawn

2. II

3. The Temple

4. IV

5. The Stars Below, The Seas Above

6. IV

7. Queen, Arise

Vanguard - Massacra - Shagor

