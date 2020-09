»

(Lien direct) KRAKEN DUUMVIRATE (Experimental Black/Doom, Finlande) a publié le morceau "Star-Spawn" figurant sur son nouvel opus "The Stars Below, The Seas Above à paraître le 16 octobre sur Silent Future Recordings. Tracklist :



1. Star-Spawn

2. II

3. The Temple

4. IV

5. The Stars Below, The Seas Above

6. VI

7. Queen, Arise