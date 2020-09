Les news du 14 Septembre 2020 News Les news du 14 Septembre 2020 Inoxydable Magazine - Lord Ketil - Abyssal Ascendant » (Lien direct) INOXYDABLE MAGAZINE c'est le titre de ce projet papier dans lequel se sont investis quelques grands noms de la presse Metal nationale, à savoir Guillaume Fleury (Rock Hard - ABDUCTION), Mathieu Yassef (Trolls in the Sky), Monsieur Canard (NIME)... ainsi que le sieur Dantefever de la rédaction de Thrashocore. Le projet a été lancé par Monsieur Rem, dans la continuité de ses podcasts INOXYDABLE.



Au menu de ce numéro, on trouvera entre autre : la carrière de ZZ TOP, la mode du Revival, le cas DARKTHRONE, le dynamitage en règle d'albums acclamés par le plus grand nombre, ou encore un hommage à Lemmy.



Toutes les infos sont ici : https://fr.ulule.com/inoxmag/

LORD KETIL (Black Metal, France) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album Cult Of The Elder Ones qui sortira en fin d'année via Asgard Hass Productions. "The Fall" se découvre ci-dessous :





ABYSSAL ASCENDANT ((Chtulhu Mythos Death Metal, France) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album Chronicles of the Doomed Worlds - Part II. Deacons of Abhorrence qui sortira le 9 octobre via Dolorem Records. "Wombs Of Torment" s'écoute ici :





