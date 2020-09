»

SOULSKINNER (Death Metal, Grèce) sortira son nouvel album Seven Bowls of Wrath le 11 novembre sur Xtreem Music. Tracklist :



01. Tetraktys

02. Night

03. The Principles of Truth

04. Eternal

05. Regeneration of the Soul

06. Primitive Light

07. Seven Bowls of Wrath

08. Angel of Darkness

09. The Destroyer of Worlds

10. The Death Seal