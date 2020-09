»

(Lien direct) MADROST (Death/Thrash, USA) a posté le titre "To Prevail The Wicked" issu de son prochain disque Charring The Rotting Earth prévu le 25 septembre sur No Life Til Metal Records. Tracklist :



1- The Serpent’s Quest

2- To Prevail the Wicked

3- Dying Thoughts

4- Impossible Dreams

5- A Violent End to Life

6- Pulverized

7- Charring the Rotting Earth