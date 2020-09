»

(Lien direct) EVILDEAD (Thrash, USA) sera de retour le 30 octobre avec un nouvel album intitulé United $tate$ Of Anarchy. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "The Descending" :



01. The Descending

02. Word Of God

03. Napoleon Complex

04. Greenhouse

05. Without A Cause

06. No Difference

07. Blasphemy Divine

08. A.O.P. / War Dance

09. Seed Of Doubt