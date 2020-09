»

(Lien direct) SLOW FALL (Progressive Melodic Death Metal, Finlande) a dévoilé le morceau "Under This Corroded Sky" tiré de son premier long-format Beneath the Endless Rains à venir le 23 octobre. Tracklist :



01. Resonance

02. Across the Cold

03. Exile the Day

04. Under This Corroded Sky

05. Witnesses to the Fall of Night

06. Drown (Beneath the Endless Rains)

07. When the Suns Collide

08. Tomorrow Is a Buried Hope

09. Everything Left with Nothing