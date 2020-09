»

(Lien direct) CADAVER (Black/Death old school, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Edder & Bile qui sortira le 27 novembre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :



1. Morgue Ritual

2. Circle Of Morbidity

3. Feed The Pigs

4. Final Fight

5. Deathmachine

6. Reborn

7. The Pestilence

8. Edder & Bile

9. Years Of Nothing

10. Let Me Burn