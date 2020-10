»

(Lien direct) BEATEN TO DEATH (Progressive/Avant-Garde Grindcore, Norvège) vient de sortir son nouvel album Laat maar, ik verhuis naar het bos. Vous pouvez en écouter un extrait sur Bandcamp. Tracklist :



Disc 1

Side A

1. If Your Music Were a Blowjob, It Wouldn't Suck

2. Melankolske oppstøt

3. Flatulence Of Emotions

4. Behind the Remains

5. Self Defenestration

Side B

6. Så gjør vi så når solen slikker vårt kjøtt

7. Carola (Engulfed by Stormwinds of Death)

8. The Night Is Young Is Young and We're All Out of Nekro

9. The Old Man and the Internet



Disc 2

Side A

1. Run Move Burn Die

2. Hallway to Hell

3. Cunts of Lulu

4. Jeg skal lage drakt av deg

Side B

5. Rectal Dark Ages

6. The Dying Egg (førti år rett i dass)

7. Crying on the Outside, Living on the Inside