(Lien direct) Death's Wings Widespread, le nouvel album de GRAFVITNIR (Black Metal, Suède) sortira le 30 octobre sur Carnal Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Helvetesnatt ". Voici également le tracklisting :



01. Midnattsskogens Isande Lockrop

02. Helvetesnatt

03. Death's Wings Widespread

04. In Infinitum

05. Into The Unknown

06. Det Glimrande Djupets Kall

07. Wound In Night's Flesh

08. Inner Void

09. Wings Of The Night

10. I häxmånens Sken



Death's Wings Widespread by Grafvitnir