(Lien direct) MALEVOLENT CREATION (Death Metal, Etats-Unis) sortira le 27 novembre via Vic Records une compilation intitulée sobrement The Demos regroupant l'intégralité des Démos et Live réalisées entre 1987 et 1993. Le tracklisting sera le suivant :



CD 1:



Demo 1987



1. Sacrificial Annihilation

2. The Traitor Must Pay

3. Confirmed Kill



Demo 1989



4. Injected Suffrage

5. Epileptic Seizure

6. Violent Offspring



Demo 1990



7. Remnants Of Withered Decay

8. Decadence Within

9. Impaled Existence



Live The Thrash Can, Miami, Florida 90



10. Decadence Within

11. Multiple Stabwounds

12. Impaled Existence

13. Sacrificial Annihilation

14. Epileptic Seizure



CD 2:



Live demo 1989



1. Malevolent Creation

2. Remnants Of Withered Decay

3. Darkness Within (The Human Corporation)

4. Epileptic Seizure

5. Sacrificial Annihilation

6. Scout Woman

7. Violent Offspring

8. Injected Sufferage



Live EP 1993



9. No Flesh Shall Be Spared

10. Coronation Of Our Domain

11. Premature Burial

12. Slaughter Of Innocence

13. Thou Shall Kill