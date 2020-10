»

ENGULFED (Death Metal, Turquie) sortira son nouvel EP Vengeance of the Fallen le 7 décembre sur Dark Descent Records (CD) et Me Saco Un Ojo Records (vinyle). Un extrait est en ligne sur Bandcamp. Tracklist :



1. Rites Abandoned Heretics [7:54]

2. Summoning The Black Death [4:57]

3. Cycle of Black Altar [6:38]

4. Scorched [5:03]