(Lien direct) IRON SAVIOR (Heavy Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Skycrest qui sortira le 4 décembre via AFM Records. L'ensemble se découvre ici :



1. The Guardian

2. Skycrest

3. Our Time Has Come

4. Hellbreaker

5. Souleater

6. Welcome To The New World

7. There Can Be Only One

8. Silver Bullet

9. Raise The Flag

10. End Of The Rainbow

11. Ease Your Pain

12. Ode To The Brave