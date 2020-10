»

(Lien direct) WITHOUT MERCY (Death/Groove/Metalcore, Canada) a publié une vidéo pour le titre "Uprooted" tiré de son nouveau disque Seismic prévu le 20 novembre. Tracklist :



1. Thunderbird (ft. Jeff Loomis) (4:53)

2. Abysmal (5:42)

3. Left Alone (4:00)

4. Wiindigo (4:55)

5. Disinfect The Soul (ft. Chris Broderick) (7:18)

6. The Disaster (3:52)

7. Possessed (4:04)

8. I Break The Chain (4:44)

9. Uprooted (4:58)



Durée totale : 44:29