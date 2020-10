»

(Lien direct) CHALICE (Heavy Metal, Finlande) sortira son premier album intitulé Trembling Crown le 11 décembre sur High Roller Records. Voici le tracklisting ainsi qu'un premier extrait avec le titre "Wings I've Known" :



01. Night's Hands

02. Trembling Crown

03. Hunger Of The Depth

04. Karkanxholl

05. Wings I've Known

06. The Key

07. Stars