(Lien direct) ARMORED SAINT (Heavy Metal, USA) a publié une vidéo pour le morceau "Missile to Gun" figurant sur son nouveau disque Punching the Sky sorti hier sur Metal Blade Records. Tracklist :



1. Standing on the Shoulders of Giants

2. End of the Attention Span

3. Bubble

4. My Jurisdiction

5. Do Wrong to None

6. Lone Wolf

7. Missile to Gun

8. Fly in the Ointment

9. Bark, No Bite

10. Unfair

11. Never You Fret