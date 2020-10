»

(Lien direct) DIAMOND HEAD (Heavy Metal, Angleterre) a ré-enregistré Lightning To The Nations pour les quarante ans de son premier album. Lightning To The Nations 2020 sortira le 27 novembre chez Silver Lining Music. Tracklist :



Lightning to the Nations

The Prince

Sucking My Love

Am I Evil?

Sweet and Innocent

It’s Electric

Helpless

No Remorse

Immigrant Song

Sinner

Rat Bat Blue