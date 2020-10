»

(Lien direct) WHEELFALL (Indus/Sludge/Post-Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album A Spectre Is Haunting The World qui sortira le 4 décembre via No Good To Anyone Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. 1000 Ways To Kill A Man

2. Cold & Pure

3. SEX / OBLIVION / SEX

4. Wisdom Is More Erotic When Wasted

5. Perverse Technology

6. Scorched Throats

7. Saltwater

8. Amplitude Death