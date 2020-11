»

IGNITOR (Heavy/Power, USA) vient de sortir son nouvel album The Golden Age of Black Magick via Metal On Metal Records. Du son sur Bandcamp. Tracklist :



1. Secrets Of The Ram

2. Countess Apollyon

3. The Golden Age Of Black Magick

4. Hell Shall Be Your Home

5. Tonight We Ride

6. Steel Flesh Bone

7. Execution Without Trial

8. Stoned At The Acropolis