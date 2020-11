»

(Lien direct) SANCTUARY (Black Symphonique, France) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album Resilience qui sortira le 27 novembre en autoproduction. L'ensemble se découvre ici :



1. At The Gates Of Dementia

2. Mental Battlefield

3. Ghosts

4. Rise Of The Unpossessed Self

5. From The Depths

6. I, The Resilient

7. Where The Man Shines



Resilience by Sanctuary