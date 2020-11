»

(Lien direct) DEATHROLL (Thrash/Death avec notamment Kevin Talley à la batterie, USA) a mis en ligne une video "guitare playthrough" pour le titre "The Rise of Artificial Souls" tiré du premier EP Into The Vortex à paraître le 13 novembre. Tracklist :



1 The Rise of Artificial Souls

2 Into The Vortex

3 Visceral End