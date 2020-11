»

(Lien direct) WEREWOLVES (Death/Black, Australie) sortira son nouvel album What a Time to be Alive le 29 janvier sur Prosthetic Records. Le groupe comprend dans ses rangs plusieurs piliers de la scène australienne :



Sam Bean (The Antichrist Imperium, The Berzerker, The Senseless, ex-Mithras) - basse et chant

Matt Wilcock (Abramelin, The Antichrist Imperium, The Berzerker, ex-Akercocke et Belligerent Intent) - guitare

David Haley (Abramelin, Psycroptic, The Amenta ...) - batterie



Tracklist :



01. I Don't Like You

02. Sublime Wartime Voyeurism

03. Mission Statement

04. Crushgasm

05. Unfathomably Fucked

06. Antisocial

07. Traitors and Bastards

08. A Plague on all Your Houses

09. They will Pay with Their Own Blood