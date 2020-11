»

(Lien direct) DEATHBLOW (Thrash Metal, USA) sortira son nouveau disque Insect Politics le 23 décembre via Sewer Mouth Records. Du son sur Bandcamp. Tracklist :



1. Brain Bugs

2. Accelerated Decrepitude

3. Nefarious Ends

4. Insect Politics

5. Convert Or Die!

6. Through The Eyes Of Delusion

7. Agent Zero

8. Behind Closed Doors