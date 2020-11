»

(Lien direct) CONTRARIAN (Progressive Technical Death Metal, USA) propose son nouvel album Only Time Will Tell en écoute intégrale sur ce lien. Sortie le 20 novembre chez Willowtip Records. Tracklist :



1. In a Blink of an Eye

2. The Final Hour

3. Beat The Clock

4. Case Closed

5. The Mega-Metropolis

6. Scarlet Babylon

7. Only Time Will Tell

8. Your Days Are Numbered