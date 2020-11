»

(Lien direct) END OF MANKIND (Black Metal, France) a sorti le 20 novembre sur Mallevs Records son deuxième album intitulé Antérieur à la lumière. Il se découvre en intégralité ci-dessous :



01. 1957

02. Temporary Flesh Suit

03. La peste dansante

04. Outrenoir

05. Géhenne

06. Golgotha

07. Opponent Deity

08. Step Towards Oblivion

09. Le Boël



Antérieur à la Lumière by End Of Mankind